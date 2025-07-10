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علوم الدار

"الخارجية" والحرس الوطني ينفّذان مهمة إسعاف جوي

"الخارجية" والحرس الوطني ينفّذان مهمة إسعاف جوي
10 يوليو 2025 20:52

نفذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وسفارة دولة الإمارات في الكويت، مهمة إسعاف جوي لمصابة في العقد الثامن من العمر تعرضت لحالة طبية طارئة خلال وجودها في دولة الكويت الشقيقة.
وأضافت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه "بتعاون ودعم من السلطات الكويتية، نقلت المصابة عبر الإسعاف الجوي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لاستكمال العلاج بعد تَلقيها العلاج في دولة الكويت.
في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات الكويتية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في الكويت، مما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية
الحرس الوطني
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
الإسعاف
الكويت
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