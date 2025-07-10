قرقاش: منطقتنا بأمسِّ الحاجة إلى مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب

هدى جاسم (أبوظبي، بغداد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة بحاجة إلى استيعاب الدروس وتجنّب تكرار الأخطاء وفتح مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب واستقرار الإقليم، معتبراً أن إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء الكفاح المسلح قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء (الكفاح المسلح) والتحّول إلى العمل الدستوري والقانوني قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة. منطقتنا بأمسّ الحاجة إلى هذه المراجعات، لاستيعاب دروس التجربة وتجنّب تكرار الأخطاء، وفتح مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب واستقرار الإقليم».

وأمس الأول، أعلن عبدالله أوجلان نهاية «الكفاح المسلح» ضد الدولة التركية، مؤكداً ضرورة الانتقال الكامل إلى العمل السياسي.

ونقلت وسائل إعلام تركية تسجيلاً مصوراً لأوجلان قال فيه إن تخلي الحزب عن السلاح سيحصل سريعاً، ودعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على عملية السلام ونزع سلاح الحزب.

وأكد أوجلان أن «حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية»، واصفاً هذا التحول بأنه «فوز تاريخي».

وكان حزب العمال الكردستاني قرر في مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد خوضه صراعاً دموياً لأكثر من 4 عقود.