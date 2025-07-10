الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: منطقتنا بأمسِّ الحاجة إلى مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب

أنور قرقاش
11 يوليو 2025 01:58

هدى جاسم (أبوظبي، بغداد)

أخبار ذات صلة
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
قرقاش: لقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي خطوة نحو سلام دائم بين الجارين

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة بحاجة إلى استيعاب الدروس وتجنّب تكرار الأخطاء وفتح مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب واستقرار الإقليم، معتبراً أن إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء الكفاح المسلح قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس» أمس: «إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء (الكفاح المسلح) والتحّول إلى العمل الدستوري والقانوني قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة. منطقتنا بأمسّ الحاجة إلى هذه المراجعات، لاستيعاب دروس التجربة وتجنّب تكرار الأخطاء، وفتح مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب واستقرار الإقليم».
وأمس الأول، أعلن عبدالله أوجلان نهاية «الكفاح المسلح» ضد الدولة التركية، مؤكداً ضرورة الانتقال الكامل إلى العمل السياسي.
ونقلت وسائل إعلام تركية تسجيلاً مصوراً لأوجلان قال فيه إن تخلي الحزب عن السلاح سيحصل سريعاً، ودعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على عملية السلام ونزع سلاح الحزب.
وأكد أوجلان أن «حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية»، واصفاً هذا التحول بأنه «فوز تاريخي».
وكان حزب العمال الكردستاني قرر في مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد خوضه صراعاً دموياً لأكثر من 4 عقود.

تركيا
الإمارات
حزب العمال الكردستاني
عبد الله أوجلان
أنور قرقاش
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©