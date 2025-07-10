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علوم الدار

13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة

دعم الإمارات أسهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (وام)
11 يوليو 2025 01:59

غزة (وام)

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وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إماراتية جديدة مكوّنة من 13 شاحنة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها الدولة في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني.
تحمل الشاحنات، مواد غذائية مخصصة لتكيات الطعام في القطاع، ولوازم تشغيل المخابز التي تسهم في إنتاج الخبز للأهالي، بالإضافة إلى طرود الطفل التي تستهدف الأطفال الأكثر احتياجاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتواصل دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيداً على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع.

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