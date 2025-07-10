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علوم الدار

«العدل» تنظم ورشة عمل مشتركة مع هولندا حول العملات المشفرة وتأثيراتها

«العدل» تنظم ورشة عمل مشتركة مع هولندا حول العملات المشفرة وتأثيراتها
11 يوليو 2025 01:57

أبوظبي (وام)

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نظم قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، بالتعاون مع نظيره في مملكة هولندا، ورشة عمل حول العملات المشفرة وتأثيراتها، والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وذلك بمبنى الوزارة في أبوظبي. 
وشارك في الورشة، ممثلون عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، ومختصون من وزارة الداخلية ووحدة الاستعلامات المالية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في مجال العملات الرقمية، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات البلوك تشين.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة من بينها استخدام العملات الافتراضية في الجرائم المالية.

العملات المشفرة
الإمارات
العملات الرقمية
وزارة العدل
هولندا
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