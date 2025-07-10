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علوم الدار

«توازن» وأبحاث التكنولوجيا المتطورة يدعمان منظومة التطوير الدفاعي

ناصر حميد النعيمي يشهد توقيع الاتفاقية بين شهاب عيسى وشريف الهاشمي (وام)
11 يوليو 2025 01:57

أبوظبي (وام)

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وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، بما يدعم تطوير قدرات نوعية في التقنيات المتقدمة بقطاعي الدفاع والأمن.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على تطوير برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والاتصالات الآمنة، والمواد المتقدمة، بالإضافة إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم متطلبات الأمن الوطني، وتُسهم في بناء منظومة وطنية متقدمة قائمة على المعرفة والابتكار.
يأتي التعاون في إطار جهود الجانبين لتعزيز جاهزية القطاع الدفاعي، عبر استثمار الخبرات المحلية وتوجيه الموارد نحو مشاريع تدعم المحتوى الوطني وصناعة القرار بالاستناد إلى البحث العلمي والتطوير التقني.
وقع الاتفاقية بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي كل من: شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في توازن.

مجلس التوازن
قطاع التكنولوجيا المتطورة
شريف الهاشمي
الإمارات
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