جامعة عجمان الأولى في الدولة في «الشراكات» و«الصحة الجيدة والرفاه»

عجمان (وام)

أحرزت جامعة عجمان إنجازاً عالمياً جديداً بتصنيفها ضمن الفئة 301-400 في «تصنيف تايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات» لعام 2025، وهو التصنيف الذي يُعنى بقياس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وعلى مستوى دولة الإمارات، حققت جامعة عجمان تقدماً ملحوظاً بصعودها إلى المركز الرابع بين الجامعات، متقدمة ثلاث مراتب عن تصنيف عام 2024، كما سجلت أداءً متميزاً في عدد من أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت في المرتبة 16 عالمياً، والأولى على مستوى الدولة في الهدف 17 وهو«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، والذي يعد الهدف الإلزامي الوحيد لجميع المؤسسات المشاركة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات»، كما تقدمت الجامعة من الفئة 400 إلى الفئة 200 عالمياً في الهدف 3 وهو «الصحة الجيدة والرفاه»، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى الدولة.