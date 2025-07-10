جامعة خليفة تكرّم العشرة الأوائل للثانوية العامة في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، الطلبة العشرة الأوائل في الثانوية العامة في دولة الإمارات، حيث وفرت لهم فرصاً للحصول على منح أكاديمية كاملة للالتحاق ببرامج البكالوريوس، لدعمهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية.

وخلال حفل نظمته الجامعة في حرمها الرئيس، قام البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، بإلقاء كلمة للترحيب بالطلبة وذويهم، كما قام بتكريم الطلبة.

وقال البروفيسور الحجري: تواصل جامعة خليفة، المؤسسة الأكاديمية الأعلى تصنيفاً في الدولة، دورها القيادي في استقطاب أفضل الكفاءات من الطلبة المتميزين من خلال تكريم إنجازاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي ليصبحوا قادة المستقبل.

وعقب التكريم، قام الطلبة الأوائل بجولة في مرافق جامعة خليفة البحثية المتطورة، شملت مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم ومركز البحوث المتقدمة والابتكار الذي يركز على الفضاء ومختبر جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء ومختبر الدراسات والأبحاث البحرية المزود بمرافق لإنتاج الأمواج والتيارات المائية.