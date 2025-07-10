انطلاق منتدى «الرعاية الاجتماعية» بأبوظبي 24 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن موعد انعقاد النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية، الذي يأتي تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية.. الإنسان والممارسة والسياسة» والمقرر تنظيمه يومي 25-24 سبتمبر المقبل في فندق هيلتون ياس أبوظبي.

ويُعد المنتدى الأكبر من نوعه في مجال الرعاية الاجتماعية على مستوى الإمارة، حيث يستقطب نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمختصين المحليين والدوليين في القطاع الاجتماعي، لمناقشة أبرز التوجهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات عام المجتمع 2025.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: مثّلت النسخة الأولى من منتدى الرعاية الاجتماعية منصة رائدة على مستوى المنطقة، جمعت تحت مظلتها نخبة من المختصين المحليين والدوليين، وأسهمت في تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم على المعرفة والتجربة العملية. وفي النسخة الثانية، نواصل البناء على هذا الزخم، من خلال تعميق النقاشات وتوسيع دائرة المشاركة حول مستقبل منظومة الرعاية الاجتماعية.

وأضاف: يركّز المنتدى هذا العام على محاور رئيسية تشمل: استشراف مستقبل السياسات الاجتماعية، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الممارسات القائمة على البيانات، إلى جانب مناقشة دور الشراكات، والتكنولوجيا، والابتكار في بناء حلول اجتماعية مستدامة. كما يتقاطع المنتدى مع مستهدفات عام المجتمع 2025، من خلال دعم الأسرة والمجتمع، وتعزيز التماسك والرفاه الاجتماعي.

ويستعرض المنتدى في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الحيوية التي تواكب التوجهات المستقبلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، وتشمل: دور الحكومات في تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات ومدى تأثيره على عاملين ومنشآت الرعاية الاجتماعية، وتمكين القوى العاملة المتخصصة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب قضايا مجتمعية ناشئة مثل حماية الطفل، والترابط الأسري، كما يُسلّط المنتدى الضوء على أهمية تبنّي نماذج رعاية مجتمعية شاملة قائمة على الأدلة، تستجيب لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، بما في ذلك الأطفال، والشباب، وكبار المواطنين، والأسر.

كما يُركّز المنتدى على موضوعات متعددة مثل استقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز بيئات العمل الداعمة للعاملين، وتطوير برامج دعم استباقية تغطّي مختلف مراحل الحياة. كذلك يُناقش المنتدى التجارب الدولية الناجحة في السياسات الاجتماعية، ويُخصص مساحة مهمة لاستعراض تجارب العاملين في الميدان وتسليط الضوء على النماذج المبتكرة القابلة للتطبيق.

وتشمل الجلسات التفاعلية عروضاً تطبيقية ونقاشات مباشرة من الجمهور، تتناول محاور متنوعة مثل رعاية كبار المواطنين، وتمكين الأسر، وتنمية الشباب، وقياس أثر السياسات الاجتماعية.

ويقدم المنتدى برنامجاً تدريبياً متخصصاً عبر مسارات معتمدة، يشمل مواضيع حيوية أبرزها: توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الرعاية الاجتماعية، حماية الطفل والكشف المبكر عن المخاطر، إدارة الحالات من منظور الوعي بالصدمات، والرعاية الأسرية المتمركزة حول الطفل والوالدين.

وتمثّل هذه البرامج فرصة نوعية لتعزيز كفاءة المشاركين وبالأخص مهنيو الرعاية الاجتماعية، وصقل مهاراتهم العملية ضمن مسار تطوير مهني يمتد إلى ما بعد أيام المنتدى.