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علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تنجز شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة أم فنين

تطبيق أرقى وأدق المواصفات والمعايير في تمديدات الشبكة (من المصدر)
11 يوليو 2025 01:57

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع شبكة الغاز الطبيعي بنسبة 100% في منطقة أم فنين، والذي يمتد بطول 38 كيلو متراً ويخدم عدد 603 مستفيدين وبتكلفة بلغت 4 ملايين درهم.
وأكد المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تواصل جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الغاز الطبيعي للاستفادة منه كوقود بديل عن استخدام الأسطوانات، وذلك لما يوفّره من المزايا والفوائد المتعددة سواء في الحفاظ على البيئة أو توفره طوال ساعات اليوم والأمان والسلامة، حيث يتم تطبيق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة بالإضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

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