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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تحتفي بتكريم الفائزين بجائزة إبداع للتميز المؤسسي

جانب من حفل التكريم (من المصدر)
11 يوليو 2025 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتكريم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة «إبداع» للتميز المؤسسي لعام 2025، وذلك تقديراً لجهود الموظفين المتميزين وإسهاماتهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في بيئة العمل بالهيئة.
شهد الحفل حضور الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الهيئة، وممثلي وزارتي الداخلية والتغيير المناخي والبيئة، الذين شاركوا في تقييم المشاركات وفق معايير الجائزة. كما تم خلال الحفل تكريم الفائزين في مختلف الفئات، تقديراً لجهودهم في تحقيق إنجازات نوعية تعكس ريادة الهيئة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الدكتور طارق أحمد العامري في كلمته خلال الحفل أن جائزة «إبداع» تُعد منصة لتعزيز التميز المؤسسي وتحفيز الابتكار بين فرق العمل، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى دعم الأداء المؤسسي وتوثيق مسيرة النجاح، وتعزيز بيئة العمل الإبداعية، مما يجعل التميز ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي بأبوظبي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
أبوظبي
هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
جائزة إبداع
التميز المؤسسي
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