اتفاقية تعاون بين «الاتحاد النسائي» والدولي للاتصالات

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الاتحاد النسائي العام، في أعمال اللقاء رفيع المستوى لشبكة الوزيرات والقائدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي عُقد في مدينة جنيف أمس الأول ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية في مجال تمكين المرأة رقمياً. كما تولى الاتحاد رعاية التجمع الثاني للشبكة، في إطار دعم الجهود الدولية نحو تعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة.

وتضمنت المشاركة، توقيع اتفاقية تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد النسائي العام والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ودورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون في تمكين النساء والفتيات من المهارات الرقمية والتنمية التكنولوجية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، انطلاقاً من التزام الطرفين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس المعنيّ بتحقيق المساواة بين الجنسين، وسعياً إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي. ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها: بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وتشجيع الفتيات على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية.

وأكدت نورة السويدي أن هذا التعاون الدولي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي جعلت من التحول الرقمي وتمكين المرأة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تشكّل منصة تعاون مميزة مع واحدة من أبرز المنظمات الأممية، تسهم في توسيع نطاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والفتاة في القطاع الرقمي.

من جهتها، قالت دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: «إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يعكس التزامنا المشترك تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، حتى يتمكنّ من اكتساب المهارات، والثقة بالنفس، والإرشاد الضروري لبناء مساراتهنّ المهنية المستقبلية».

بدورها، أوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الاتحاد النسائي العام على توظيف الشراكات الدولية لدعم المرأة في مسار التحول الرقمي محلياً وعالمياً.

ويجسّد توقيع هذا الإعلان حرص الاتحاد النسائي العام بتوسيع إسهاماته في المبادرات الدولية الرائدة، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة رقمياً، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام يرسّخ مبدأ الشمولية، ويعزّز من دور المرأة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والتنمية.