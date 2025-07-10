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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام نيوزيلندا

سعود بن صقر خلال استقبال قنصل عام نيوزيلندا (وام)
11 يوليو 2025 01:58

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، أحمد زقوت، القنصل العام لنيوزيلندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدِم للسلام على سموه.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام والوفد المرافق له، وبحث معه سُبل تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر أحمد زقوت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده؛ والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُّعُد.

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سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
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