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علوم الدار

إطلاق الدورة الـ5 لجائزة «التميز الاجتماعي» برأس الخيمة

إطلاق الدورة الـ5 لجائزة «التميز الاجتماعي» برأس الخيمة
11 يوليو 2025 01:57

رأس الخيمة (وام)

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عام المجتمع
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أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة إطلاق الدورة الخامسة من جائزة التميز الاجتماعي، تحت شعار «التميز في عام المجتمع» لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المتميزة، وتكريم المبادرات والأفراد والمؤسسات الرائدة في خدمة المجتمع.
تأتي الجائزة في دورتها الخامسة في سياق خاص يتزامن مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، مما يضفي بعداً إضافياً لأهداف الجائزة ورسالتها، ويعزز روح المشاركة المجتمعية بوصفها قيماً راسخة في نهج الدولة ومسيرتها التنموية.
تهدف الجائزة إلى تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الاجتماعية والتلاحم الوطني، ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي باعتبارها جزءاً أصيلاً من ثقافة الدولة وهويتها.
تشمل الجائزة بدورتها الخامسة 11 فئة رئيسة تغطي مختلف جوانب العمل الاجتماعي والإبداع المجتمعي وحددت لجنتها المنظمة 31 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتسلم المشاركات.
وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة إن الجائزة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من عام 2025 عاماً للمجتمع، لتأكيد أهمية التلاحم الوطني والعمل المشترك في تعزيز استقرار المجتمع وازدهاره.

رأس الخيمة
الإمارات
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
عام المجتمع
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