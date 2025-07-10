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علوم الدار

تفعيل نظام رسوم المواقف في قطاعات جديدة بأبوظبي

أرشيفية
11 يوليو 2025 01:58

أبوظبي (وام)

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أعلنت شركة «كيو موبيليتي» تفعيل نظام رسوم المواقف في عدد من القطاعات الواقعة ضمن جزيرة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم حركة المركبات والارتقاء بكفاءة استخدام المواقف العامة في الإمارة.
وفي هذا الصدد، أشارت «كيو موبيليتي» إلى أن تفعيل نظام رسوم المواقف يشمل القرم الشرقي وحديقة الدولفين، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات في شارع الخليج العربي عند متنزه الخليج العربي 1 و2 و4 و5 والقرم بلازا، وبدأ تطبيق رسوم المواقف وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة اعتباراً من أمس.
يأتي الإعلان عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، التي شملت صبغ الأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوزيع المنشورات التوعوية على الجمهور.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تُعدُّ جزءاً من خططها الرامية إلى تحسين تجربة مستخدمي المواقف، وتوفير حلول فعّالة تسهم في تنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز كفاءة وانسيابية الحركة المرورية.
ودعت الشركة جميع المستخدمين إلى الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية، والاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة لتسهيل عملية الدفع من خلال تطبيق «درب».

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