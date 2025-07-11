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قرقاش: لقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي خطوة نحو سلام دائم بين الجارين

قرقاش: لقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي خطوة نحو سلام دائم بين الجارين
11 يوليو 2025 12:39

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم بين الجارين.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اللقاء الذي جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم بين الجارين. ويعكس دور الإمارات في تيسير هذا اللقاء سياستها الراسخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في بناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، ضمن رؤية تضع السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي في جوهرها».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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أرمينيا
أنور قرقاش
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