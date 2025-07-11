شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب الانشغال بغير الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة 2 فيديو لحادث بسبب الإنشغال بغير الطريق وعدم الإنتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .

وحذرت السائقين من مخاطر الإنشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .