شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب الانشغال بغير الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن حملة درب السلامة 2 فيديو لحادث بسبب الإنشغال بغير الطريق وعدم الإنتباه أثناء توقف حركة سير المركبات المفاجئ .
وحذرت السائقين من مخاطر الإنشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .
#فيديو | #شرطة_أبوظبي تناشد السائقين بعدم الإنشغال بغير الطريق عند توقف حركة السير المفاجئ— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) July 11, 2025
التفاصيل :https://t.co/cFARiht0UP#درب_السلامة#الانشغال_بغير_الطريق pic.twitter.com/FGuvjgca0A