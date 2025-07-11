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علوم الدار

تعاون بين «شرطة عجمان» و«هواوي»

تعاون بين «شرطة عجمان» و«هواوي»
12 يوليو 2025 00:59

عجمان (وام)

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بحثت القيادة العامة لشرطة عجمان مع شركة «هواوي» سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، خاصة بحث مقترحات لإنشاء مركز ابتكار مشترك، يُعنى بالذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود شرطة عجمان في تقديم خدمات ذكية وابتكارية، وذلك حرصاً على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الحلول الذكية لتعزيز منظومة العمل الأمني والخدمي.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وفداً من شركة «هواوي»، بحضور العميد محمد شيبان سويدان، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية.
ورحّب النعيمي بالوفد الزائر الذي ضم أليكس زانج، المدير العام لشركة هواوي في دولة الإمارات، وستيف وانج، مدير المبيعات، ومحسن يانج، مدير المؤسسات الحكومية، والدكتور المهندس جورج حداد، المدير العام لشركة كروس بوينت الشرق الأوسط للتكنولوجيا، الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي.

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