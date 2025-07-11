وفد «قضاء أبوظبي» يزور المؤسسات القضائية والإصلاحية في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة رسمية إلى عدد من المؤسسات القضائية والنيابية ومراكز الإصلاح والتأهيل في جمهورية الصين الشعبية، ضمن جهود توسيع الشراكات الدولية والاطلاع على النماذج الرائدة في تطوير منظومة العدالة، بما يضمن مواكبة الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الريادة المؤسسية.

وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون في المجالات القضائية والعدلية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحديث النظام القضائي، وتوطيد مفاهيم التميز والكفاءة في العمل المؤسسي، ما يكرّس تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستهل الوفد برنامجه بزيارة المحكمة الشعبية العليا، حيث اطلع على آليات التقاضي المعتمدة، وسبل تسريع الإجراءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية في إدارة القضايا على نحو يدعم تحقيق العدالة الناجزة.

كما زار الوفد مقر النيابة الشعبية العليا، وتعرف إلى منهجيات العمل المشترك بين سلطات التحقيق والجهات الأمنية، إضافة إلى البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصّصة المقدمة لأعضاء النيابة العامة في الصين.

وتضمنت الجولة زيارة أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث اطلع على برامج التأهيل النفسي والمهني الموجهة لنزلاء المراكز، والتي تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب التعرف على البنية التحتية المتطورة التي تدعم بيئة إصلاحية متكاملة.