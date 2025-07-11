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زايد بن حمد يبحث تعزيز التعاون مع «شرطة دبي»

زايد بن حمد خلال الاطلاع على أجهزة متطورة بشرطة دبي (من المصدر)
12 يوليو 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة، رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.
تم خلال اللقاء، بحث سبل التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير الكوادر والمهارات وتبادل الخبرات والمعرفة.
واطلع العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وما تضمه من إدارات وأقسام ومهام وواجبات ومسؤوليات، بالإضافة إلى برامج تدريب العاملين في مختلف المهمات التخصصية، ومنها إدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة الطوارئ ومكافحة الشغب، وإدارة أمن المتفجرات، وأنظمة العمل المتعلقة بالحماية والتأمين، وإدارة التفتيش الأمني K9، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.
كما اطلع على لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، وإنجازاتها، ذلك بفضل التكاتف والتضامن بين أكثر من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية، وصولاً إلى إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.
بعدها زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان المعرض المقام في قاعة الروح الإيجابية في نادي ضباط شرطة دبي، اطلع خلالها على الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف تخصصاتها، منها في عمليات الرماية والقناصة ومرافقة الشخصيات المهمة وعمليات الاقتحام والمداهمة، ومعدات القناصة، وما تقدمه إدارة التفتيش الأمني في توفير أعلى المعدلات الأمنية للمجتمع، حيث يناط إليها مكافحة الجريمة وضبطها والمساعدة في أعمال الضبط القضائي لبعض الجرائم، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى والتأمين، والتأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات.

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زايد بن حمدان بن زايد
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