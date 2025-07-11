6 مشاريع إلى مرحلة المنافسات النهائية ضمن «حلول شبابية»

أبوظبي (وام)

أعلن مركز الشباب العربي تأهل ستة مشاريع شبابية إلى المرحلة النهائية من الجولة السابعة لمبادرة «حلول شبابية»، وذلك عقب التصفيات التي نُظمت أمس الأول بمشاركة لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، من ضمنهم ممثلون عن مؤسسة Elevate Ventures، وعبدالله الكعبي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، وكريم عيّاد، مؤسس شركة Teammates.ai، وأحمد الخالدي، مدير مبادرة حلول شبابية.

وشهدت التصفيات منافسة قوية بين 26 مشاركاً ومشاركة من الشباب الإماراتي والعربي المقيم في دولة الإمارات.

ومن المقرر إقامة الحفل الختامي للمبادرة بعد غدٍ الاثنين 14 يوليو 2025 في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، حيث سيتم استعراض المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين.

وأكد أحمد الخالدي، مدير مبادرة «حلول شبابية»، أن المشاركين قدموا أداءً يعكس وعياً عالياً بقضايا وتحديات مجتمعاتهم، وقال: «ما لمسناه من التزام وطموح من الفرق المشاركة يبرهن على عمق التحول في تفكير الشباب تجاه ريادة الأعمال، إذ لم يكتفِ المتأهلون بتقديم أفكار، بل عرضوا نماذج واقعية قابلة للتنفيذ».

وقالت موزة الهنائي، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في مركز الشباب العربي، خلال حديثها مع إذاعة الأولى، إن جولة هذا العام أبرزت مستوى متقدماً في التفكير التحليلي والقدرة على تحويل التحديات الصناعية إلى فرص ابتكارية.



قائمة المتأهلين

• أنس علي عن مشروعه «إيصال»، الذي يقدّم حلاً مبتكراً للإيصالات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتكامل مع أنظمة الدفع.

• عبدالله أبو عبيد عن مشروع VIAI Technologies، الذي يطوّر نظارات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الرياضيين عبر تحليلات لحظية.

• محمد أبو التين عن مشروع «Visibility Hero»، الذي يوفر حلولاً رقمية ذكيّة تعزّز تفاعل المؤسسات وكفاءتها التشغيلية.

• فاطمة الموسوي عن مشروعها «Chai by Ygnd El Ras»، الذي يبتكر في إعادة تدوير نفايات الشاي لاستخدامها في تنقية المياه من المعادن الثقيلة.

• عبدالله السلماني عن مشروع «سات كت»، التابع لشركته الناشئة «سبيس بوينت»، والذي يقدم حزمة تعليمية تفاعلية لتمكين الطلاب من تعلم تطوير الأقمار الاصطناعية.

• مازن سيروان عن مشروع «ساهم»، الذي يعالج مشكلة النفايات الإلكترونية عبر منصة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تحفّز الأفراد على إعادة التدوير مقابل مكافآت رقمية.