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«الزراعة والسلامة الغذائية» و«تدوير» وشرطة أبوظبي تشارك في «ليوا للرطب»

المهرجان ينظم بمدينة ليوا خلال الفترة من 14 إلى 27 (من المصدر)
12 يوليو 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مهرجان ليوا للرطب في نسخته الـ21، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمدينة ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو 2025.
وتتضمن مشاركة الهيئة في المهرجان، الترويج للدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إلى جانب التعريف بأهم المشاريع والبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها، والتعريف بسوق الأعلاف والخدمات المقدمة لأصحاب الثروة الحيوانية، وبمشروع الرقابة الجوية لمسح المزارع والعزب، وببرنامج ما بعد الحصاد لأشجار النخيل، إلى جانب الإعلان عن دليل أصناف الرطب، الذي تم إعداده من قبل الهيئة، ويتضمن معلومات وافية وشاملة عن كافة أصناف الرطب في الدولة. وتتضمن مشاركة الهيئة أيضاً، التعريف بالباقة المتكاملة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المزارع، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الإرشاد الزراعي، مع تسليط الضوء على جهودها في مجال السيطرة على آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحتها، والتوعية بالممارسات الجيدة للعناية بشجرة النخيل المباركة مع التركيز بوجه خاص على كيفية إدارة وتركيب المصائد الفرمونية والمصائد الضوئية والطرق الموصى بها لعلاج الإصابات التي تصيب جذع النخيل.
كما أعلنت مجموعة «تدوير» مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، في دورته الحادية والعشرين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتوعية بالاستدامة وتحفيز الدور البيئي المجتمعي، في الفعاليات الثقافية الوطنية.
وتُشارك المجموعة في المهرجان المقام في منطقة الظفرة خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو 2025، عبر جناح تفاعلي يهدف إلى رفع الوعي البيئي، لا سيما بين فئة الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل تعليمية ممتعة، وأنشطة مبتكرة حول سبل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، واستخلاص الموارد القيمة من النفايات. ويُسلّط جناح «تدوير» الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، تماشياً مع مبادرة «يوليو بلا بلاستيك» العالمية، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على المواد البلاستيكية خاصة ذات الاستعمال الواحد.
وتُشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين فعاليات المهرجان، إذ أكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بدعم الفعاليات التراثية والمجتمعية، لما تمثله من قيمة ثقافية تسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمةً حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوّار محلياً وخارجياً.
ولفت إلى أن شرطة أبوظبي تشارك من خلال جناح ميداني متكامل، يضم عدداً من الإدارات الشرطية إلى جانب مديرية شرطة الظفرة، بهدف تقديم خدمات شرطية وإرشادية متنوعة والتفاعل المباشر مع الجمهور ضمن جهودها في إسعاد المجتمع.

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