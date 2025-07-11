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علوم الدار

يوم مفتوح للتسجيل في البكالوريوس والمنح الدراسية بـ «كهرباء الشارقة»

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (من المصدر)
12 يوليو 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)
تنظم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة يوماً مفتوحاً اليوم السبت 12 يوليو 2025 بمقر مجلس ضاحية مويلح للتسجيل في برامج البكالوريوس والمنح الدراسية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع الراغبين في الحصول على المنح الدراسية، والرد على استفساراتهم.
يهدف هذا اليوم إلى توفير فرصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، للتعرف على البرامج الأكاديمية المتاحة في جامعة الشارقة، بالإضافة إلى استكشاف فرص المنح الدراسية المقدمة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

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وأوضحت آمنة العويس، مدير برنامج المنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن اليوم المفتوح يتضمن شرحاً مفصلاً حول شروط وأحكام المنح الدراسية المتاحة، ومناقشة خطط الطلاب الدراسية، والحصول على إرشادات حول اختيار التخصص المناسب لمستقبلهم المهني وتقديم الدعم اللازم للطلاب لضمان حصولهم على أفضل مستويات التعليم، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.
ودعت آمنة العويس الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام وأولياء أمورهم بحضور هذا اليوم المفتوح للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، وبدء رحلتهم نحو مستقبل مهني واعد.
وأشارت إلى أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجامعة الشارقة لتنظيم هذا اليوم المفتوح يأتي حرصاً على الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية وتقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

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