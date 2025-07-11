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«الوطني للتأهيل» يُطلق «الملتقى الصيفي 2025» الاثنين القادم

مبنى المركز الوطني للتأهيل (من المصدر)
12 يوليو 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يطلق المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، فعاليات «الملتقى الصيفي 2025» ضمن برنامجه التوعوي المخصّص لفئة الناشئة والمراهقين، الذي يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية خلال عطلة الصيف، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية.
ويستمر الملتقى في الفترة من 14 إلى 24 يوليو الجاري وعلى مدار أسبوعين متتاليين، تحت شعار «معاً لصناعة جيل واعٍ ومسؤول»، ويشتمل على مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية، التي تستهدف تعزيز الوعي الصحي والثقافي وغرس الاتجاهات الإيجابية لدى المشاركين.
وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أهمية هذا الملتقى في تمكين الناشئة من اكتساب خبرات عملية، ومعارف جديدة بأساليب مبتكرة تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن البرنامج صُمم ليحقق التوازن بين التعليم والترفيه، وليوفر بيئة محفزة على التفكير الإبداعي وبناء الهوية الذاتية والمجتمعية.
وقال الكتبي: «يتضمن الملتقى موضوعات رئيسية منها؛ العمل الجماعي وفن اتخاذ القرار، والتعرف على أخطار التدخين وسبل الوقاية، إضافة إلى جلسات توعية حول التعامل مع الأشخاص السلبيين والإسعافات الأولية، وتدريبات الحرائق، بالتعاون مع الجهات المختصة».
وأضاف: أن البرنامج يواكب المستجدات التقنية من خلال جلسة متخصّصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. حلول واقعية لمشكلات اليوم». كما يتضمن الملتقى محاضرات عن الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب زيارة تعريفية للأرشيف الوطني للاطلاع على آليات الأرشفة وحفظ الوثائق التاريخية.
وأشار الكتبي إلى أن الملتقى يختتم أعماله بحفل تخريج يوم الخميس الموافق 24 يوليو، يوجه فيه الدعوة لأولياء الأمور لحضور فعاليات الختام ومشاركة أبنائهم إنجازاتهم وتجاربهم.

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