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شرطة الفجيرة تطلق مبادرة «أطفالك مسؤوليتك»

شرطة الفجيرة تطلق مبادرة «أطفالك مسؤوليتك»
12 يوليو 2025 01:00

الفجيرة (وام)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات، مبادرة تحت شعار «أطفالك مسؤوليتك.. لا تتركهم في المركبة من دون مرافق»، بهدف تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في الوقاية من الحوادث وتحقيق أعلى مؤشرات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، لاسيما الأطفال.
وتأتي هذه المبادرة، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتعزيزاً للسلامة المرورية والوقاية المجتمعية وتجسيداً للهدف الاستراتيجي «تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة».
كما تأتي في إطار التفاعل مع التحديات المجتمعية المتصلة بسلامة الأطفال، وخصوصاً الحوادث الناجمة عن تركهم داخل المركبات من دون رقابة، سواء في المواقف أو أمام المنازل والمرافق، مما يعرضهم لخطر الاختناق أو الإصابة بضربة شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة.
وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للدور الوطني للجهات الأمنية المرورية في حماية النشء، موضحاً أن رسالتها الأساسية تتمثل في رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والسائقين بضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة تحت أي ظرف، مشدداً على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بالقوانين، لافتاً إلى أن المسؤولية في حماية الأطفال جماعية، تبدأ من الأسرة وتتشارك فيها جميع فئات المجتمع.

شرطة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
المسؤولية المجتمعية
السلامة المرورية
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