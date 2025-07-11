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علوم الدار

افتتاح مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بمنطقة الحليو في عجمان

المشروع يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة (وام)
12 يوليو 2025 01:01

عجمان (وام)

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ضمن مبادرات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، افتتحت دائرة البلدية والتخطيط عجمان، بالتعاون مع شرطة عجمان، مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بمنطقة الحليو، بطول 2.8 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 63 مليون درهم.
ويجسّد المشروع التزام وحرص حكومة عجمان بقيادة صاحب السموّ حاكم عجمان، ومتابعة سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الوصول إلى بنية تحتية عصرية تواكب متطلبات النمو السكاني والعمراني في الإمارة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المناطق. 
ويأتي المشروع في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تحسين وتطوير البنية التحتية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى بناء نظام تنقل متكامل ومستدام.

انسيابية مرورية
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط عجمان، أن المشروع ينسجم مع خطط تطوير البنية التحتية المتكاملة، ويعزز من انسيابية الحركة المرورية، كما يدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الارتقاء بكفاءة وجودة مشاريع النقل والبنية التحتية في الإمارة.
وأوضح المهيري أنّ المشروع استهدف تطوير شارع الشيخ زايد في منطقة الحليو، من خلال إضافة حارة مرورية ليصبح ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أعمدة إنارة، وتنظيم الأرصفة والمواقف. 
وأشار إلى أنّ المشروع شمل كذلك تنفيذ تقاطعين مزودين بإشارات مرورية، لتنظيم حركة السير في المنطقة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، لاسيما أن المشروع نفذ في منطقة حيوية تشهد حركة مرورية متواصلة على مدار الساعة.

سهولة التنقل
من جهته، أوضح المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن المشروع سيسهم بتحسين انسيابية الحركة المرورية في منطقة الحليو، مما يعزز من سهولة التنقل، ويضمن تجربة قيادة أكثر أماناً وسلاسة لمستخدمي الطريق.
ولفت الخاجة، إلى أنّ المشروع سيخفف من الازدحام المروري، ويرفع من كفاءة التنقل اليومي في المنطقة، خصوصاً على الطرق المؤدية إلى شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد.
الجدير بالذكر، أنّ المشروع صُمم وفق أعلى المعايير العالمية في تنفيذ التقاطعات، بما يضمن تأمين الوصول الأسهل والأكثر أماناً إلى الوجهات المنشودة.

شارع الشيخ زايد
الحركة المرورية
حركة السير
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منطقة الحليو بعجمان
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حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
شرطة عجمان
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