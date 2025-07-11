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علوم الدار

وفد إماراتي يبحث في هولندا وبلجيكا تعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة

عمران شرف وأميرة الحفيتي خلال الزيارة (وام)
12 يوليو 2025 01:00

لاهاي (وام)

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اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة ناجحة إلى مملكة هولندا، أعقبتها زيارة إلى المقر الرئيسي لـ imec في مملكة بلجيكا.
وجرى خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التقنيات الناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى دفع عجلة التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية المشتركة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بتوطيد الشراكة مع مملكة هولندا.
ورافقت أميرة الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، الوفد خلال اللقاءات مع المسؤولين الهولنديين رفيعي المستوى والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية.
وخلال زيارته التي استمرت يومين، عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الهولنديين في وزارة الخارجية، من بينهم ميشيل سويرز، نائب الوزير المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وأرنست نورمان، سفير في الخدمة العامة السيبرانية والأمن، وكذلك السيد اروين نيسه، المدير العام للأعمال والابتكار في وزارة الشؤون الاقتصادية، وهارم فان دي ويترينج، مدير مكتب الفضاء الهولندي.
كما شارك الوفد في جلسة حوارية حول التكنولوجيا والابتكار مع عدد من الجهات الهولندية الرائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والناشئة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والتكنولوجيا الصحية، والبحث العلمي.
وزار الوفد كذلك عدداً من المؤسسات الهولندية الرائدة، من بينها منظمة البحوث العلمية التطبيقية (TNO)، ومعهد دلتارس للأبحاث المائية (Deltares)، وشركة ASML، وجامعة آيندهوفن للتكنولوجيا، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار في البحث التطبيقي، وتكنولوجيا المياه، وتقنيات أشباه الموصلات، والتعاون الأكاديمي والصناعي.
وفي ختام الجولة، زار الوفد المقر الرئيسي ومختبرات imec في بلجيكا، والذي يُعد مركزاً عالمياً مستقلاً ورائداً في مجال أبحاث وابتكارات الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات الرقمية.
وضم وفد دولة الإمارات كلاً من نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية، ومجموعة إيدج، ومؤسسة دبي للمستقبل، وشركة MGX، وG42، ومعهد الابتكار التكنولوجي التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

عمران شرف
الإمارات
هولندا
بلجيكا
أميرة الحفيتي
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