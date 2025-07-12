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الحرس الوطني ووزارة الخارجية ينفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عُمان

الحرس الوطني ووزارة الخارجية ينفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عُمان
12 يوليو 2025 11:01

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي و وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في مسقط، مهمة إسعاف جوي لمصابين إماراتيين، إثر تعرضهم لحادث مروري بليغ أثناء وجودهم في سلطنة عُمان الشقيقة، نتج عنه إصابات بليغة وحالات وفاة.
وبتعاون ودعم من السلطات العُمانية، نُقل المصابون عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال العلاج، بعد تلقيهم الرعاية الأولية في السلطنة.
وفي هذا السياق، أعربت قيادة الحرس الوطني ووزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أشادت الوزارة بالتعاون الكبير من السلطات العُمانية، ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في مسقط، مما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع مواطني الدولة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل والسفر برًّا، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والحرص على التقيد بالسرعة المحددة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
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