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علوم الدار

طقس صحو نهارا واحتمال تشكل ضباب ليلاً غداً

أبوظبي
12 يوليو 2025 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة  02:23، والجزر الأول عند 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 20:16.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. سيحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 23:13، والجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                          العظمى   الصغرى   العظمى  الصغرى
أبوظبي                         42 31 85 25
دبي                             44 33 80 25
الشارقة                        44 33 80 20
عجمان                        44 33 75 20
أم القيوين                     44 32 75 20
رأس الخيمة                  44 31 75 20
الفجيرة                        35 32 85 40
العـين                         45 33 50 15
ليوا                            46 25 70 20
الرويس                       39 27 85 10
السلع                          39 28 85 20
دلـمـا                          36 29 75 25
طنب الكبرى / الصغرى  35 33 80 20
أبو موسى                    34 33 80 40.

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المصدر: وام
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