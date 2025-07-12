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علوم الدار

تدريب منتسبي البرنامج الطلابي الصيفي حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب

مشاركون في المحاضرة (من المصدر)
13 يوليو 2025 01:38

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لطلبة البرنامج الطلابي الصيفي، في مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في الورقاء، وذلك حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. 
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال محاضرة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».
ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.

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