شرطة دبي تعزّز جاهزية موظفيها للتعامل مع أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)



في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز جاهزية كوادرها البشرية من «موظفي إسعاد المُتعاملين» للتعامل الفعال مع الجمهور، بمن فيهم أصحاب الهمم، انطلقت أولى ورش «كيفية التعامل مع أصحاب الهمم»، والتي تنظمها شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب وبالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، بهدف تعزيز مهارات موظفيها ورفع مستوى الوعي بسبل التعامل مع هذه الفئة، وتمكين موظفي الشرطة من تقديم أفضل الخدمات والدعم، وضمان دمجهم في المجتمع بشكل فعّال.

واستهدفت أولى ورش العمل، كلاً من موظفي إسعاد المُتعاملين في مركز شرطة جبل علي، ومركز شرطة البرشاء، على أن تشمل هذه الورش 7 إدارات عامة و13 مركز شرطة في دبي على مدار 6 أسابيع، بواقع 21 ورشة عمل تستهدف كافة موظفي إسعاد المُتعاملين.

وتأتي هذه الورش في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ مبادئ التميّز في تقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في شرطة دبي لتحقيق هذا التميز، والمساهمة في بناء منظومة شرطية أكثر شمولية واستدامة، تضمن حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات شرطية متميزة دون استثناء.



استراتيجيات التواصل

قدم محمد مسعد الحجاجي، من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وأمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومدرب لغة إشارة معتمد، ورشة العمل، موضحاً لموظفي إسعاد المُتعاملين، فهماً واسعاً لأنواع إعاقات أصحاب الهمم وخصائص كل منها، سواء الجسدية أو الذهنية أو السلوكية والاجتماعية واضطراب طيف التوحد، إلى جانب تطرقه إلى استراتيجيات التواصل والتعامل الفعال على مستوى التواصل اللفظي وغير اللفظي وباستخدام التكنولوجيا المساعدة، وضرورة بناء بيئة شاملة مستدامة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، منوهاً أيضاً بحقوق وواجبات أصحاب الهمم القانونية والاجتماعية.