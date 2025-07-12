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علوم الدار

بلدية عجمان تنجز مشروع إنشاء طرق داخلية في «المويهات 1»

توفير شبكة طرق آمنة وسهلة (وام)
13 يوليو 2025 01:38

عجمان (وام) 

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن إنجاز مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الإسفلتية المفردة في منطقة المويهات 1، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين درهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، من خلال تحسين جودة وترابط البنية التحتية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى سعادة ورفاهية المجتمع.
وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير شبكة طرق آمنة وسهلة الوصول، موضحاً أن المشروع تضمن تنفيذ طرق داخلية بطول إجمالي يقارب 4.5 كم، وحقق نسبة إنجاز 100%. وأشار د. بن عمير إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأراضي والمساكن، إضافة إلى تعزيز الحركة العمرانية والاستثمارية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مما ينعكس إيجاباً على رضا السكان وجودة الحياة في المنطقة، ويدعم الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة.

تقليل كميات الحفر
أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، أن المشروع اعتمد استخدام مادة صديقة للبيئة أسهمت في تقليل كميات الحفر ونقل المواد، وخفض الكلفة والمدة الزمنية للتنفيذ، كما ساعدت في رفع جودة الطرق وزيادة عمرها الافتراضي، إلى جانب دورها في تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية.

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