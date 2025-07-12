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علوم الدار

15 برنامجاً في «صيفنا سعادة 2025»

خلال الفعاليات الصيفية للدائرة (وام)
13 يوليو 2025 01:38

عجمان (وام) 

كشفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن مشاركتها في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2025»، الذي تنطلق فعالياته غداً بأكثر من 15 برنامجاً علمياً وتخصصياً وإعلامياً ومجتمعياً.
وأكد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع في الدائرة، أن الدائرة أعدت خطة متكاملة لتنظيم برامج متنوعة موجّهة للأطفال والناشئة من مختلف الفئات العمرية، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم العلمية والحياتية، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، ويؤسس لجيل طموح ومتمكن في مختلف المجالات.
وأشار الشحي إلى أن مشاركة الدائرة هذا العام تأتي امتداداً لنجاحات الأعوام الماضية، حيث حققت البرامج السابقة تفاعلاً واسعاً وإيجابياً من قبل المشاركين، مستقطبة خلال الدورات الماضية للبرنامج الحكومي أكثر من 620 مشاركاً، ومنظمة أكثر من 35 برنامجاً، مضيفاً أن الفعاليات لهذا العام ستركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي في الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، ونظم المعلومات الجغرافية، والبرمجة وغيرها من المجالات.

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