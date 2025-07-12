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شرطة أبوظبي تنفذ «صيفنا مميز» لتعزيز السلامة المجتمعية

شرطة أبوظبي تنفذ «صيفنا مميز» لتعزيز السلامة المجتمعية
13 يوليو 2025 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي متمثلة بمركز شرطة الفلاح وإدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، ومركز نبض الفلاح ورشة توعوية لأهالي منطقة الفلاح بعنوان «صيفنا مميز» ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة، ورفع الوعي بالمخاطر الموسمية المرتبطة بفصل الصيف لوقاية الأطفال والأسر خلال الإجازة الصيفية. وسلطت الورشة الضوء على أبرز المخاطر التي قد يواجهها أفراد المجتمع، منها حوادث غرق الأطفال في المسابح، والدهس الناتج عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، وحرائق المنازل نتيجة عدم صيانة المكيفات، إلى جانب انفجار إطارات المركبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسرقات التي قد تقع نتيجة عدم تأمين المنازل خلال السفر.
وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح بشرطة أبوظبي على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية لتجنب هذه الحوادث .

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