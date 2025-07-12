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علوم الدار

الإمارات تشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لإبادة سريبرينيتسا

الإمارات تشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لإبادة سريبرينيتسا
13 يوليو 2025 00:27

شاركت الإمارات العربية المتحدة في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لإبادة سريبرينيتسا التي أقيمت في 11 يوليو 2025 بمدينة سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك.
جاءت هذه المشاركة تأكيداً لاعتراف دولة الإمارات بأن الجرائم التي ارتُكبت في سريبرينيتسا تعد إبادة جماعية، وتذكيراً صارخاً بحجم الفظائع التي لا ينبغي لأي مجتمع أن يعانيها.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بإحياء ذكرى الضحايا، ودعم الناجين وذويهم، ورفضها القاطع لأي محاولات لإنكار الحقائق التاريخية أو تشويهها أو تحريفها.
وشكّلت المناسبة محطة لاستحضار ذكرى 8372 والأرواح البريئة التي أُزهقت في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1995، كما عززت التزام دولة الإمارات بقيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل التي تُمثّل ركائز ثابتة في سياستها الخارجية.
وشددت دولة الإمارات، من خلال هذه المشاركة، على الضرورة الملحة لمواجهة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، مؤكدة إيمانها بأن لكل إنسان، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسيته، الحق في أن يحيا بسلام وأمان وكرامة، سواء ضمن نطاق مجتمعه أو على مستوى العالم.
وقد ترأست وفد دولة الإمارات في هذه المناسبة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وأحمد الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في البوسنة والهرسك.
وحضرت معاليها هذه المناسبة تلبية للدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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المصدر: وام
الإمارات
البوسنة والهرسك
إبادة
سريبرينيتسا
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