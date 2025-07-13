الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة

محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي
13 يوليو 2025 13:30

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة وهنأهم سموه على هذا التفوق، وعبّر عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز أكاديمي يعكس روح الإصرار والتميز.

 

وأكد سموه خلال اللقاء فخره بالنماذج المشرفة التي يمثلها أوائل الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات، مشيداً بما قدموه من مثال يحتذى في تحقيق التفوق العلمي، الذي يُعد الأساس المتين لنهضة الأمم ورفعة الأوطان.

 

وهنأ سموه الطلبة والطالبات بهذا الإنجاز المشرف، داعياً إياهم إلى جعل هذا التفوق منارة يهتدون بها في مراحل حياتهم المقبلة، لتحقيق نجاحات أكبر، ومضاعفة إسهاماتهم في تنمية وطنهم ومجتمعهم. 

 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :"نبارك لكم هذا التفوق، ونبارك لأسركم ولمعلميكم الذين كان لهم الدور الأكبر في هذه النتيجة المتميزة أنتم نخبة نفخر بها، ونتمنى لكم مستويات أرقى من التميز والريادة في كل مجالات العلم والمعرفة".

 

أخبار ذات صلة
«دبي للصحافة» يختتم الأسبوع الأول من «البودكاست العربي»
«دبي القضائي» يؤكد تحقيقه إنجازات نوعية في التدريب

وأضاف سموه:"نشارككم فرحتكم اليوم، لأننا نؤمن بأن النجاح في العلم هو بداية كل نجاح.. وأن التميز الأكاديمي هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل الإنجازات المستقبلية".

 

 وخاطب سموه الطلبة قائلاً: "أنتم نماذج مضيئة نعتز بها.. وهذا التفوق ليس محطة، بل بداية لمسار طويل من التميز، نتوقع منكم أن تواصلوا هذا المسار، وتكونوا مصدر إلهام لغيركم".

من جانبهم، عبّر الطلبة الأوائل عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدين بكلماته التي قالوا إنها ستظل نبراساً في مسيرتهم التعليمية، ومحفزاً لمواصلة السعي نحو القمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
الثانوية العامة
أوائل الثانوية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©