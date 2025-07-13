متحف المستقبل يطلق "التذكرة الصيفية" ببرامج حصرية تشمل لقاء رائد فضاء

أعلن متحف المستقبل عن إطلاق باقة صيفية موسّعة من الفعاليات والبرامج الحصرية، التي تمنح الزوار فرصة فريدة للقاء رائد فضاء إماراتي، ولإضاءة واجهة المتحف الشهيرة بأنفسهم لأول مرة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن مبادرة "التذكرة الصيفية" الجديدة، التي تتيح لحامليها دخولاً غير محدود إلى كافة معارض وتجارب المتحف حتى 30 سبتمبر 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المتحف بدوره كمركز معرفي وثقافي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من المبدعين والمفكرين، عبر تقديم تجارب غامرة تربط كافة أفراد المجتمع بأحدث ما توصل إليه العقل البشري في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتصميم.

وضمن فعالياته الأبرز، ينظم المتحف فعالية "يوم مع رائد فضاء" يومي 14 و21 يوليو، حيث يلتقي الجمهور برائد الفضاء الإماراتي محمد الملا وعدد من خبراء "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وتُقام الفعالية بالتعاون مع "برنامج الإمارات للفضاء"، وتتيح للمشاركين فرصة الدخول في حوار مباشر والتعرف عن قرب على تجارب البعثات الفضائية.

وفي تجربة حصرية وتفاعلية، يتيح متحف المستقبل لزواره فرصة تشغيل إنارة واجهته الديناميكية المصممة بالخط العربي، لتخليد لحظاتهم الخاصة باستخدام تكنولوجيا مستدامة، وتُستكمل هذه التجربة الفريدة بجولات "خلف الكواليس" لاستكشاف الأنظمة الهندسية والتشغيلية الذكية التي تدير هذا الصرح المعماري العالمي.

ولمحبي التصوير، يطلق المتحف فعالية "صورة من المستقبل" ابتداءً من 14 يوليو، وهي جولة تصوير فوتوغرافي بإشراف خبراء يتعلم خلالها المشاركون فن السرد البصري، كما تُقام فعالية "العافية الذهنية" في طابق "الواحة" ابتداءً من 19 يوليو، حيث يقود نخبة من المدربين جلسات يوغا وتأمل أسبوعية تهدف إلى استعادة الصفاء الذهني في أجواء مصممة لتحفيز الحواس.

وأكد المتحف أنه سيعلن عن المزيد من الأنشطة الحصرية خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستشمل قراءات شعرية وروائية، بالإضافة إلى تجربة قيادة أحدث سيارات "أودي" الذكية، داعياً الجمهور لمتابعة قنواته الرسمية للاطلاع على كل جديد.





