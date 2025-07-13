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علوم الدار

الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد

الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025 17:23

أعلنت قيادة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن حضورها في عدد من المواقع في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد.
وقال الحرس الوطني، على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تستقبل قيادة الحرس الوطني طلبات التجنيد (عسكري - مدني) في جبل الظنة (الظنة مول) من 14 إلى 18 يوليو 2025 يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء ويوم الجمعة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا لمواطني الدولة فقط".
وأضاف "ندعو الراغبين بالانضمام إلى صفوف الحرس الوطني لزيارة مواقعنا حسب التواريخ المحددة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
التجنيد
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جبل الظنة
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