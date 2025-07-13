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علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
13 يوليو 2025 18:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة  03:02، والجزرالأول عند 09:45، والجزر الثاني عند الساعة 21:02.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة  18:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:14.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                         الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                            46 32 80 25
دبي                                45 33 80 25
الشارقة                           45 33 70 20
عجمان                           43 33 75 25
أم القيوين                       46 33 75 25
رأس الخيمة                   45 32 75 20
الفجيرة                         35 33 80 35
العـين                          47 34 60 15
ليوا                             47 28 65 15
الرويس                        39 28 80 15
السلع                           40 29 80 20
دلـمـا                           36 30 80 20
طنب الكبرى / الصغرى   38 32 85 25
أبو موسى                     38 32 85 25.

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