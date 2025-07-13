منظومة متكاملة لتأهيل الكفاءات في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



أكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تضع العنصر البشري في صميم منظومتها التطويرية، إيماناً بأن الإنسان هو المحرك الأول للابتكار، وأساس أي تحول مؤسسي حقيقي ومستدام. وأضاف: «من هذا المنطلق، تعمل الإدارة العامة للموارد البشرية على ترسيخ ثقافة التميز والجاهزية للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تسعى إلى استقطاب الكفاءات النوعية، وتأهيلها، وتمكينها لتكون على قدر التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، لاسيما في ظل بيئة أمنية عالمية تتطلب تفكيراً استباقياً وحلولاً مبتكرة».

وقال إن تطلعاتهم في شرطة دبي لا تتوقف عند تطوير المهارات الوظيفية أو توفير برامج تدريب تقليدية، بل تتبنى رؤية متقدمة تدمج بين المعرفة الحديثة، والتقنيات الناشئة، والاحتياجات التشغيلية الواقعية. فالإدارة العامة للموارد البشرية لم تعد مجرد جهة إدارية، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً في صناعة القرار المؤسسي، وداعماً أساسياً في إعداد قادة المستقبل.

بدوره، أشار النقيب مهندس فهد الشاعر، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، إلى تمكن إدارة البعثات والاستقطاب من تحقيق نسبة 100% في مؤشر إدارة رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، عبر منظومة متكاملة تشمل 7 عمليات محورية، تتمثل في الاستقطاب الأكاديمي، واستكمال الدراسة، والتدريب العملي، والطلبة المتعاونين، والدبلومات المهنية، وخدمات الابتعاث، والمتابعة الأكاديمية.

وقال: «نعمل في شرطة دبي وفق رؤية استشرافية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة والكفاءات المتخصصة، ولهذا تمكّنا من تقليص مدة تحقيق مؤشراتنا الاستراتيجية من 12 شهراً إلى 9 أشهر، وتفعيل منظومة التفرغ الجزئي، وإطلاق برامج استقطاب نوعية بالتعاون مع 221 مؤسسة تعليمية داخل وخارج الدولة.