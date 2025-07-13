انطلاق فعاليات المخيم الصيفي لأصدقاء الشرطة 2025

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت شرطة أبوظبي فعاليات المخيم الصيفي لبرنامج أصدقاء الشرطة 2025، ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة وبالتعاون مع شركة فاست لاين للخدمات الرياضية، بإشراك أبناء المنتسبين والبالغ عددهم 202 ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً، وذلك في مدرسة النخبة الخاصة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ويستمر البرنامج حتى 25 يوليو الجاري.

ويأتي المخيم في إطار حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ المفاهيم التوعوية وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس النشء، ضمن بيئة تعليمية وترفيهية محفزة تجمع بين الأنشطة الثقافية والرياضية والإرشادية، الهادفة إلى صقل مهارات المشاركين وتوجيه طاقاتهم بشكل إيجابي.



القيم الشرطية

أوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن برنامج المخيم الصيفي هذا العام يتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة، والتي تشمل ورشاً تدريبية ومحاضرات تثقيفية حول القيم الشرطية والسلوكيات الإيجابية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والإبداعية والترفيهية منها السباحة، وكرة القدم، والدفاع عن النفس، وجلسات الفن والموسيقى، والمهارات الذهنية، وتطوير الذات، وغيرها من الأنشطة التي تنمي مهارات الطفل العقلية والبدنية، إلى جانب الألعاب والبرامج الترفيهية والقراءة والرسم والمسابقات وكيفية إكساب الصغار مهارات جديدة من خلال تعلم التقنيات الحديثة، والتي تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الجسدية والذهنية، وسط أجواء تفاعلية ممتعة.