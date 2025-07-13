إقبال كبير على البرامج الصيفية لصندوق الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم الأسبوع الأول من البرامج الصيفية لصندوق الوطن أعماله تحت شعار «أنا إماراتي وأفتخر» في أكثر من 56 مقراً على مستوى الدولة في المدارس الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية والشبابية، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية لمختلف المقرات إلى طاقتها القصوى، حيث تم تقديم أكثر من 120 نشاطاً وفعالية تراثية ورياضية، إضافة على الأعمال والعروض المسرحية وورش العمل المتعلقة بالتكنولوجيا وتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث شهد هذا الأسبوع عرض مسرحية «الحرف في مهمة رسمية»، إضافة إلى ورش الذكاء الاصطناعي التي قدمها التوأم حمدان وسلطان، وكذلك عدد من جلسات الكتاب وقراءة والقصص.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن الإقبال الكبير من جانب أبناء وبنات الإمارات على البرامج الصيفية لصندوق الوطن في أكثر من 56 مقراً بكافة إمارات الدولة يؤكد على ثقة أولياء الأمور في هذه البرامج والقائمين عليها، ويلقي بمسؤولية كبيرة على الجميع لتقديم برامج معرفية وترفيهية ومجتمعية ووطنية ورياضية وفنية، تصل للفئات الثلاث المشاركة في البرامج الصيفية لهذا العام، والتي تركز على الهوية الوطنية والعربية لغة القرآن.

كما قدم التوأم حمدان وسلطان الشحي (12 سنة) عدداً من الورش التدريبية لتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت ومكافحة التنمر الإلكتروني، والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، للطلاب المشاركين في البرنامج الصيفية لصندوق الوطن، حيث تفاعل الطلبة المشاركون بالورشة مع ما قدمه التوأمان من أفكار وخطط لتحقيق الحماية الكاملة من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الطلبة في التعامل مع الإنترنت، سواء من المواقع المختلفة أو عبر برامج التواصل الاجتماعي، كما قدم التوأم لمحات من شغفهما بالإنترنت وتقنية الذكاء الاصطناعي، وما نتج عنها من تأليف كتاب بعنوان «رحلة توأم في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث يمزجان خلاله بين الواقع التقني والخيال الإبداعي، وهو كتاب موجه للأطفال واليافعين، يسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان اليومية.

كما استضافت البرامج الصيفية لصندوق الوطن المسرحية التربوية والكوميدية «الحرف في مهمة نحوية»، من إخراج الفنان الإماراتي عبدالله صالح، وشهدت المسرحية حضوراً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من جانب طلبة المدارس وبعض أولياء الأمور.







«الحرف في مهمة نحوية»

قال الفنان عبدالله صالح: إن مسرحية «الحرف في مهمة نحوية» تأتي كمبادرة ثقافية وإبداعية في إطار جهود «صندوق الوطن» لدعم اللغة العربية والتعليم بأساليب مبتكرة، تجمع بين الفن والمعرفة، حيث تهدف المسرحية إلى تبسيط قواعد اللغة العربية وتعزيز حب الطلبة لها من خلال سرد درامي تفاعلي يتناول مغامرة شيقة يقوم بها «الحرف» في رحلة لفهم مهمته داخل الجملة، مشيداً بدور «صندوق الوطن» في رعاية الإبداع الشبابي وتشجيع الأساليب الحديثة في التعليم. وعبر صالح عن سعادته وكافة أبطال العرض (محمد إسحاق وعبدالله بن لندن، وعبدالعزيز أنور، وشعبان سبيت، وفؤاد القحطاني) بالمشاركة في البرامج الصيفية من خلال هذه المسرحية التي تسعى إلى تقريب النحو من قلوب الطلبة، عبر قصة تجمع الترفيه والكوميديا، والمعرفة، وتُظهر جماليات اللغة العربية بأسلوب قريب إلى عقول الناشئة. فيما أشاد الطلبة وأولياء الأمور، الذين حضروا العرض، بالمسرحية وتقديرهم للأسلوب الكوميدي الذي استطاع أن يبرز الرسالة التربوية والتعليمية للمسرحية، وقدرتها على تقديم محتوى لغوي بأسلوب فني مشوّق، يعزز مهارات اللغة لدى الطلبة خارج الإطار التقليدي للفصل الدراسي.



سمر نجاح: قصص الأطفال متعة وتعليم وتنمية للخيال

استضافت البرامج الصيفية لصندوق الوطن عدداً من الكتاب والمبدعين الإماراتيين الذين تميزوا في الكتابة للأطفال، لكي يلتقوا بطلاب المدارس في لقاء مباشر بين الكاتب وجمهوره الحقيقي، في حوار يحكي العديد من القصص التي تركز على الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية وفنونها وآدابها لدى الأجيال الجديدة.

وقالت الكاتبة سمر نجاح: إن المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن فرصة رائعة للكاتب ليلتقي بجمهوره الحقيقي، ويرى انطباعاتهم بشكل مباشر وصادق، مؤكدة أن الكتابة للطفل أمر صعب للغاية في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتاحة للجميع حالياً، ولذا فإن إبداع الكاتب يتوقف على إثارة الدهشة لدى الطلاب كي يلفت انتباههم إلى القصة والهدف منها، معبرة عن تقديرها لصندوق الوطن لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في هذا المشروع الرائع، الذي يلعب دوراً ريادياً في حماية الأجيال القادمة وتقديم أنشطة ممتعة تجعلهم أكثر اتصالاً بمجتمعهم، وحباً لوطنهم وتقديراً للغتهم، مشيدة بشعار «العربية لغة القرآن» الذي يجمع بين اللغة كوسيلة اتصال وأداة تحمل ثقافة وتراث قيم المجتمع والدين كحامل للأخلاق.