تربويون: الأنشطة الصيفية تعزز الهوية وترسخ الانتماء

مريم بوخطامين (أبوظبي)



أكد خبراء وتربويون أن فترة الإجازة الصيفية تعد فرصة ثمينة لطلاب المدارس والجامعات لتخفيف الضغوط بمختلف أشكالها، وتبرز الصحة النفسية والبدنية كركيزة أساسية لجودة الحياة للإنسان، كما تعد الفعاليات الصيفية فرصة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء من خلال البرامج المختلفة التي تنشر قيم الريادة المجتمعية والابتكار، وأشار الخبراء إلى أن المؤسسات والهيئات تحرص على تسليط الضوء على الجوانب الصحة الجسدية والنفسية، معتبرين الإجازة الصيفية فرصة ثمينة لإعادة شحن الطاقة الذهنية، والخروج من دوامة الإجهاد المتكرر لتعزيز الصحة النفسية.

قالت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة السويدي: إن الإجازة الصيفية، فرصة ذهبية للتعافي النفسي والابتعاد عن الضغوط وكسر روتين العمل أو الدراسة، واستعادة التوازن الداخلي بعد شهور من الضغوط الذهنية والالتزامات المتواصلة، وأشارت إلى أن تنظيم الوقت يمنح الإنسان شعوراً بالوضوح، والاستغلال الأنسب له، مثل ممارسة هوايات محببة تُعزز الإبداع والثقة بالنفس، الانخراط في أنشطة مجتمعية وتطوعية تُعطي شعوراً بالهدف والانتماء، تقليل التعرض المفرط للضغوط الرقمية والتواصل الافتراضي.

وأوضحت السويدي أن الإمارات تعد نموذجاً في دعم المبادرات للصحة النفسية والبدنية، من خلال دمج الدعم البدني والنفسي في المدارس والجامعات والبرامج الصيفية، عبر إشراك الشباب في برامج تعزز التعبير عن الذات، وإدراج الصحة النفسية والجسدية ضمن أجندة «عام المجتمع 2025».



الصحة النفسية والبدنية

بدوره، قال التربوي حسين خضر: تعد فئة الطلبة من أكثر الفئات تأثراً بالصحة النفسية والبدنية خلال فترة الصيف، خاصة بعد عام دراسي مليء بالتحديات. ومن المهم أن يُستثمر هذا الوقت في تعلم مهارات جديدة بعيداً عن الضغط الأكاديمي، بالإضافة إلى خوض تجارب تطوعية تُنمّي حس المسؤولية والانتماء، والانضمام إلى ورش تنمية ذاتية أو مخيمات صيفية هادفة، تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الحياة الواقعية.

وأكد على أنه خلال الإجازة الصيفية، من المهم أن يحافظ الطلاب على نشاطهم البدني من خلال ممارسة الرياضة يومياً ولو لمدة 30 دقيقة، مثل المشي أو السباحة أو أي نشاط بسيط، كما يُنصح بتمارين التمدد أو اليوغا لتحسين المرونة وتخفيف التوتر. منوهاً بأن التغذية الصحية تلعب دوراً كبيراً، لذا يجب التركيز على تناول الفواكه والخضراوات وشرب كميات كافية من الماء، خاصة في الأجواء الحارة ولا يقل النوم أهمية، إذ يُفضل تنظيم النوم والحصول على 7 إلى 9 ساعات يومياً. كذلك يُنصح بحماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام واقي الشمس وارتداء قبعة عند الخروج نهاراً، للحفاظ على صحة الجسم والنشاط طوال الإجازة.



«صيفك على كيفك»

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة فعاليات المعسكر الصيفي الثالث عشر تحت شعار «صيفك على كيفك»، من 7 حتى 31 يوليو.

وأكد خلف بن عنبر، مدير عام الجمعية، أن المعسكر يندرج ضمن رؤية وطنية لبناء جيل واعٍ ومؤهل، يجمع بين الولاء للوطن ومهارات العصر، ويشكّل منصة حيوية لتأهيل الشباب لمتطلبات المستقبل بثقة ومعرفة.

يتضمن البرنامج 24 ورشة تفاعلية و4 رحلات تعليمية وترفيهية، تُركّز على سبعة محاور تشمل: الاستدامة البيئية، الهوية الوطنية، التمكين الرقمي، الابتكار، القيادة، الاستعداد للمستقبل، والريادة المجتمعية.