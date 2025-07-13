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علوم الدار

جامعة دبي تواصل استقبال طلبات «منح حمدان بن راشد»

جامعة دبي تواصل استقبال طلبات «منح حمدان بن راشد»
14 يوليو 2025 01:23

دبي (الاتحاد) 

أعلنت جامعة دبي استمرار تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين، للعام الأكاديمي الجديد 2025/ 2026، ضمن منحتها السنوية وعددها 3 منح كاملة، والتي قررتها باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل والتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح العديدة التي تقدمها سنوياً، والتي تشمل عدداً كبيراً من المنح والخصومات للمواطنين والمقيمين.
وتقدم الجامعة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين، والذين حصلوا على معدل 98% وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية في الاتصالات والطاقات الجديدة والمتجددة، والقانون. وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي» ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

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