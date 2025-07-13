الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للصحافة» يختتم الأسبوع الأول من «البودكاست العربي»

عدد من المشاركين فى فعاليات البودكاست العربي (وام)
14 يوليو 2025 01:23

دبي (وام)

شهد الأسبوع الأول من النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، المبادرة الرائدة التي ينظمها «نادي دبي للصحافة»؛ بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من صنّاع المحتوى الصوتي في العالم العربي، مشاركة واسعة من مجموعة من المتدربين الواعدين، بما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وتزايد الاهتمام به وسيلة إعلامية مؤثرة ومبتكرة تتماشى مع توجهات الإعلام الجديد.
وانطلق البرنامج في السابع من يوليو الجاري في مقر نادي دبي للصحافة، ويستمر على مدى خمسة أسابيع تدريبية مكثفة تجمع بين الجوانب التأسيسية والتطبيقية، تحت إشراف شربل عيسى، المدرب المعتمد في منصة «بوديو» الرائدة في صناعة «البودكاست» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتميز الأسبوع الأول بتنظيم وحدات تدريبية تأسيسية تناولت مختلف مراحل إنتاج «البودكاست»، فضلاً عن الاستضافة والتوزيع على منصات «البودكاست» إلى جانب استراتيجية التسويق.  أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، أن تفاعل المشاركين في الأسبوع الأول يعكس مدى اهتمام الشباب العربي بهذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن «البودكاست» بات اليوم من أكثر أدوات الإعلام جذباً للجمهور، لا سيما فئة الشباب.

أخبار ذات صلة
«دبي القضائي» يؤكد تحقيقه إنجازات نوعية في التدريب
ترسية عقد «شارع المستقبل» في دبي بتكلفة 633 مليون درهم
دبي للصحافة
نادي دبي للصحافة
دبي
بودكاست
الإعلام الجديد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©