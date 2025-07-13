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علوم الدار

«ربع قرن» تطلق «التمكين البرلماني» لشورى شباب الشارقة

أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة خلال الفعالية (من المصدر)
14 يوليو 2025 01:23

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت ناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة برامج التمكين البرلماني لأعضاء مجلس شورى شباب الشارقة، وذلك ضمن فعاليات صيفكم ويانا، وفي إطار أعمال الدورة البرلمانية التاسعة (2025- 2026)، التي تقام تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة»، بهدف تعزيز مهارات الأعضاء وتمكينهم من أداء أدوارهم القيادية المستقبلية.
حيث شهد مركز ربع قرن للمهارات الحياتية برنامجاً تدريبياً متكاملاً على مدار يومين قدمه الدكتور أحمد تهلك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، مستهدفاً 80 عضواً من أعضاء شورى شباب الشارقة، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 16عاماً، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى صقل مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم على التحدث أمام الجمهور واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطرق إبداعية.
تضمن اليوم الأول ورشة ملهمة حملت عنوان «فنون الإلقاء ومهارات التحدث أمام الجمهور»، ركزت على أهمية مهارات الإلقاء في تعزيز المكانة الاجتماعية وصناعة التغيير الإيجابي، علاوة على أسباب رهبة التحدث أمام الجمهور وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن تقنيات لغة الجسد واستخدام القصص في التأثير الفعّال، فضلاً عن التصرف بثقة في المواقف الصعبة وفنون الرد على الأسئلة.

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