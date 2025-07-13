الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة لـ «تريندز» تدعو إلى تبني «التحلية الخضراء» للمياه

دراسة لـ «تريندز» تدعو إلى تبني «التحلية الخضراء» للمياه
14 يوليو 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت دراسة بحثية صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تحلية المياه تُمثل أداة حيوية لمواجهة أزمة ندرة المياه المتفاقمة حول العالم، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات بيئية واقتصادية جسيمة لا بد من التصدي لها لضمان استدامة هذه التقنية على المدى الطويل.
ووفقاً للدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز» تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه: بين التمويل والتحديات المناخية»، فإن العالم يواجه عجزاً متوقعاً في المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، ورغم أن 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن 0.5% فقط منها متاحة وصالحة للشرب. في هذا السياق، تنمو صناعة تحلية المياه بسرعة، مع وجود أكثر من 21 ألف محطة تحلية نشطة في العالم بحلول عام 2022، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين 6% و12%.
وحذّرت الدراسة من أن 99% من محطات التحلية تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها مسؤولة عن انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة - تُقدّر بـ 76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014، وقد تصل إلى 400 مليون طن بحلول 2050.
وأبرزت الدراسة جملة من التحديات الجوهرية، من بينها التكلفة الاقتصادية المرتفعة، حيث تُعد المياه المحلاة أكثر تكلفة بـ 1.5 إلى 4 أضعاف من مصادر المياه التقليدية. وتتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة بين 0.50 و2.50 دولار أميركي، مما يجعلها خياراً محدوداً في العديد من الدول النامية، والاستهلاك الكثيف للطاقة، والتأثير البيئي للمحلول الملحي، وتعطيل النظام البيئي البحري.
ودعت الدراسة إلى تبني «تحلية خضراء» تجمع بين الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتقليل التكاليف والانبعاثات. كما تقترح عدداً من الحلول، منها تصميم أنظمة سحب وتصريف صديقة للبيئة للحد من الضرر البحري، ورفع كفاءة المحطات من خلال مضخات وتقنيات متطورة تستهلك طاقة أقل، وإدارة ذكية للمحلول الملحي باستخدام تقنيات التبخير والاستعادة، ودمج الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشدد الدراسة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مستدامة لدعم انتشار التحلية، ومنها، التمويل العام المدعوم بالمشاركة المجتمعية لزيادة الوعي والمساهمة الشعبية، واستخدام السندات الخضراء لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع التحلية.

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
بريطانيا تُطلق أقوى حاسوب خارق في تاريخها
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الاستدامة
المياه
المناخ
محطات التحلية
الوقود
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©