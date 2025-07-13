تركيب 181 ألف عداد كهرباء ذكي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة توزيع الكهرباء، تنفيذ مشروع استبدال وتغيير العدادات الكهربائية الميكانيكية القديمة بعدادات ذكية، وذلك استكمالاً لمبادرة أطلقتها «الهيئة» ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة، وتحسين جودة الخدمات، وبلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها واستبدالها في مدينة الشارقة أكثر من 181 ألف عداد ذكي منذ انطلاق المشروع، وتم تركيب واستبدال 4 آلاف عداد ذكي منذ بداية عام 2025، مما يعكس استمرار «الهيئة» في تنفيذ خططها التطويرية.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الفرق الفنية تقوم باستبدال وتغيير العدادات القديمة بأخرى حديثة، تتميز بدقة عالية وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يواكب تطلعات الهيئة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة لمشتركيها في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد استمرار جهود «الهيئة» في تطوير منظومة العدادات وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز موثوقية الشبكة، ويرفع مستوى رضا المتعاملين.