الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تركيب 181 ألف عداد كهرباء ذكي في الشارقة

تركيب 181 ألف عداد كهرباء ذكي في الشارقة
14 يوليو 2025 01:23

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة توزيع الكهرباء، تنفيذ مشروع استبدال وتغيير العدادات الكهربائية الميكانيكية القديمة بعدادات ذكية، وذلك استكمالاً لمبادرة أطلقتها «الهيئة» ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة، وتحسين جودة الخدمات، وبلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها واستبدالها في مدينة الشارقة أكثر من 181 ألف عداد ذكي منذ انطلاق المشروع، وتم تركيب واستبدال 4 آلاف عداد ذكي منذ بداية عام 2025، مما يعكس استمرار «الهيئة» في تنفيذ خططها التطويرية.
وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الفرق الفنية تقوم باستبدال وتغيير العدادات القديمة بأخرى حديثة، تتميز بدقة عالية وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يواكب تطلعات الهيئة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة لمشتركيها في مختلف مناطق الإمارة.
وأكد استمرار جهود «الهيئة» في تطوير منظومة العدادات وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز موثوقية الشبكة، ويرفع مستوى رضا المتعاملين.

أخبار ذات صلة
«ربع قرن» تطلق «التمكين البرلماني» لشورى شباب الشارقة
غرفة الشارقة تختتم أعمال بعثتها التجارية إلى الهند
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
الكهرباء
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©