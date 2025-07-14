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شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية
14 يوليو 2025 11:39

دعت شرطة أبوظبي، أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء وعدم الانشغال عنهم خلال فترة الإجازة الصيفية وذلك ضمن حملة "صيف بأمان"، مؤكدةً ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. كما أكدت على ضرورة حماية الأبناء من حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الإجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر مواقع الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية. ودعت إلى عدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة، التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

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وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون والتي قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب مما يشكل ضغطًا على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.
وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات الأمنية والمجتمعية والمرورية وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

 

المصدر: وام
الجرائم الإلكترونية
شرطة أبوظبي
الأبناء
حماية الأطفال
أولياء الأمور
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