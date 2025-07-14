التقى، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم، أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

وهنّأ سموّه أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على تفوقهم، مشيداً بما أبدوه من التزام علمي يُجسد القيم التي تأسست عليها الجامعة.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة إكس.

محمد بن راشد يلتقي أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، حيث هنّأهم سموّه على تفوقهم، مشيداً بما أبدوه من التزام علمي يُجسد القيم التي تأسست عليها الجامعة. pic.twitter.com/9sjbDPAcJ1 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 14, 2025