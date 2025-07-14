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علوم الدار

إطلاق "كأس تمرة البيت" ضمن فعاليات دبي للرطب

إطلاق "كأس تمرة البيت" ضمن فعاليات دبي للرطب
14 يوليو 2025 15:02

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق "كأس تمرة البيت" ضمن فعاليات دبي للرطب 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور النخلة كرمز تراثي واجتماعي في المجتمع الإماراتي وتشجيع الأهالي على زراعتها والعناية بها داخل منازلهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز، أوضح خلاله  عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، أن "كأس تمرة البيت" يمثل شوطا جديدا مخصصا للمشاركات المنزلية من النخيل ويهدف إلى دعم النخلة بوصفها عنصرا أصيلا في تراث الدولة وشريكا في تشكيل الهوية الوطنية.

وقال إن المبادرة تسهم في ربط الفرد ببيئته وموروثه وتعكس رسالة اجتماعية وثقافية تحملها فعالية "دبي للرطب"، التي أصبحت منصة تفاعلية تجمع بين التراث والمجتمع وتمنح النخلة مكانتها الطبيعية كرمز وطني جامع بين الأجيال.

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وكشف خلال المؤتمر عن تنظيم مزاد لأجود أنواع النخيل بالتعاون مع الإمارات للمزادات، يستمر على مدار سبعة أيام مع انطلاق الفعالية إلى جانب استحداث شوط جديد مخصص لنخلة "حلوة دبي" التي تعد من أندر وأجود الأصناف.

وشدد الرئيس التنفيذي للمركز على أهمية الشراكات المؤسسية في دعم هذه الفعالية مؤكدا أن "دبي للرطب" يركّز على البعد الاجتماعي للنخلة وليس التجاري وأن الهدف الأساسي هو تعزيز حضورها في الوعي المجتمعي، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام كشريك رئيسي في دعم التراث الوطني، باعتباره جسرا حيويا يصل التراث بالمجتمع ويعيد تقديمه بروح معاصرة تحفظ أصالته.

المصدر: وام
مهرجان الرطب
الرطب
النخلة
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